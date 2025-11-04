Arda Güler’den Fener’e bonus

Real Madrid'in Valencia karşısında 4-0 kazandığı mücadele, Arda Güler'in Fenerbahçe'ye bir bonus daha kazandırdığı maç olarak kayda geçti. Kylian Mbappe'nin attığı ilk golün pasını veren Güler'in bu sezon Fransız futbolcuya yaptığı asist sayısı da 6'ya ulaştı. Arda Güler, Valencia maçıyla birlikte Real Madrid formasıyla 75'inci kez sahaya çıktı. 20 yaşındaki futbolcunun Real Madrid formasıyla 75'inci maçını oynaması Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada yer alan bonus maddesinin üçüncü kez devreye girmesini sağladı. Sözleşmeye göre Arda'nın her 25 resmi maçında sarı-lacivertlilerin kasasına 2 milyon Euro ekleniyor. Böylece 2023-24 sezonu başında 20+10 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olan milli futbolcudan elde edilen toplam gelir 26 milyon Euro'ya çıktı.