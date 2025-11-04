Bodrum fren yaptı

Trendyol Birinci Lig'de lider Bodrum FK yakaladığı müthiş çıkışın ardından Boluspor deplasmanında sert fren yaptı. Rakibine karşı ilk yarıda 10 kişi kaldığı maçta sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlı ekip bu sezon ikinci kez bir müsabakayı puansız tamamladı. Beş maçlık yenilmezlik serisi sona eren Bodrum temsilcisi, bu mağlubiyete rağmen maç fazlasıyla ve 24 puanla liderliğini sürdürdü. Bolu'da Berşan'ın henüz 25'inci dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalınca dağılan Bodrum FK, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde kalesinde ilk kez 3 gol birden gördü.

İSTANBUL'A BİLENİYOR

Boluspor maçını geride bıraktıklarını anlatan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Önümüzdeki hafta oynayacağımız İstanbulspor maçı ile yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" dedi. Muğla temsilcisi bu mağlubiyeti unutarak cuma günü evinde İstanbulspor'u yenip milli araya zirvede girmeyi planlıyor.