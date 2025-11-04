Kartal nereye!

Süper Lig'de kötü günler geçiren Beşiktaş, çıkış fırsatı olarak gördüğü Fenerbahçe derbisinde yine kaybetti. Maçta 2-0 öne geçen Kartal, Orkun'un 26. dakikada atılmasıyla adeta yıkıldı. Maçı 3-2 kaybeden siyahbeyazlılar, bu sezon öne geçtiği 4 maçta da aynı kaderi yaşayarak galibiyete uzanamadı. Beşiktaş, öne geçtiği maçlarda Galatasaray ve Kasımpaşa ile berabere kalırken G.Birliği ve Fenerbahçe'ye yenildi. Söz konusu maçlarda toplam 10 puan kaybeden Kartal, bu anlamda Süper Lig'in zirvesine yerleşti. Siyah-beyazlı İstanbul temsilcisini, Gençlerbirliği (8), Başakşehir (7) ile Göztepe, Karagümrükspor ve Antalyaspor (5) takip etti.

LİDER İLE ARADA UÇURUM OLUŞTU

Beşiktaş bu trajik kayıpla şampiyonluk şansını henüz Kasım ayında mucizelere bıraktı. Kara Kartal, bu yenilgiyle zirvenin 12 puan gerisine düşerken Avrupa şansını da zora soktu. 11. haftaya 4. basamakta giren Beşiktaş, Fenerbahçe yenilgisiyle 17 puanda kalarak 6. sıraya geriledi. Samsun (20) ve Göztepe (19) Beşiktaş'ı sollayarak altına aldı.