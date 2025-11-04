Manisa’da Taşkın’dan ayrılık sinyali

Trendyol 1'inci Lig'de evinde Amed Sportif'e de 3-0 yenilen Manisa Futbol Kulübü'nde işler yolunda gitmiyor. Ege ekibi düşme hattına gerilerken, teknik direktör Taner Taşkın yol ayrımına geldi. Manisa temsilcisi, galibiyet hasretini 5 maça çıkarırken, 12 hafta sonunda 10 puanla kendisini düşme hattında buldu. Siyah-beyazlılarda geçen sezon ortasından bu yana görev yapan Taşkın, karşılaşmanın ardından istifa sinyali vererek "Burada bir şeylerin değişmesi lazım. Oyuncu değişmeyeceğine göre bir hoca değişimi olabilir diye düşünüyorum. Başkanımızla konuşacağım, doğru olan neyse onunla ilgili karar vereceğiz" dedi.