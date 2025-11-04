Orkun Kökçü’ye eleştiri yağmuru

Beşiktaş'ın sahasında F.Bahçe'ye 3-2 mağlup olduğu maçta siyah-beyazlılar 2-0 öndeyken 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu kart, maçın kaderini değiştiren en önemli anlardan biri olarak öne çıktı. Maç sonu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, genç futbolcu Orkun Kökçü'yü odasına davet etti. Orkun'u bir an önce kendisini toparlaması için uyaran Başkan Adalı, kendisine duyduğu güveni bir kez daha yineledi. Sezon başında Benfica'dan transfer edilen Orkun Kökçü, 15 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağladı. Orkun özellikle, gördüğü kırmızı kartla taraftarların ve kamuoyunun yoğun eleştirilerine maruz kaldı.