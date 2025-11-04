Trabzonspor’un vazgeçilmezi Pina

Trabzonspor'un sezon başında Estoril'den renklerine bağladığı sağ bek Wagner Pina, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. İkili mücadelelerdeki başarısının yanında doğru pozisyon alma alışkanlığıyla taraftarın da beğenisini kazanan 23 yaşındaki oyuncu, ligde geride kalan 10 karşılaşmada istikrarlı görüntüsüyle teknik direktör Fatih Tekke'nin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sürati ve çizgiyi etkin kullanmasıyla hücuma derinlik katan Pina, şu ana kadar 2 asist yaparak hücuma da katkı sundu. Ligde geride kalan 10 maçta 836 dakika süre alıp, sakatlığı sebebiyle sadece Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Wagner Pina, süre aldığı 10 karşılaşmada istikrarlı görüntüsüyle teknik direktör Fatih Tekke'nin de güvenini kazandı. Tekke'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Pina, Kocaeli, Kasımpaşa, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Ç.Rize, Eyüp ve G.Saray karşılaşmalarında 90 dakika, Samsun maçında 27, Karagümrük karşısında ise 89 dakikada süre aldı.