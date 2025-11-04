Yeniden Lookman

Şampiyonlar Ligi'nde üst turları hedefleyen, Süper Lig'de de üst üste 4. şampiyonluğa gözünü diken Galatasaray, transfere odaklandı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Ademola Lookman dosyasını yeniden açtı. İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın formasını giyen Nijeryalı hücum oyuncusu için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı. Fakat sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncu için bir kez daha devreye girmeye hazırlanıyor. Gelen son haberlere göre Cim- Bom, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkması halinde Lookman için şartları zorlayacak. Buna göre 28 yaşındaki hücum oyuncusunun da Eslan'dan yıllık garanti 8 milyon Euro civarında bir ücret talep ettiği belirtildi.

BARIŞ ALPER GİDEBİLİR

Kulübünün bonservis için beklentisinin ise 20 milyon Euro olduğu konuşuluyor. Devler Ligi'nde bir üst tura çıkılırsa, Atalanta'ya direkt olarak teklif yapılacak. Bu arada Lookman'ın, Sarı-Kırmızılı formayı giymesi halinde Barış Alper Yılmaz'ın da satışına onay verilmesi gündemde.