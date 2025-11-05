Doğan’dan acı reçete

Lider Galatasaray ile deplasmanda berabere kalarak şampiyonluk iddiasını kanıtlayan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan samimi açıklamalarda bulundu. Yerel bir tc kanalına konuk olan Doğan, kulübün mali yapısında dem vurarak, transferde acı reçeteyi sundu. Doğan, sezon başında Manchester United'tan kiralanan kaleci Andre Onanâ'nın geleceği ile ilgili konuştu. "Onana transferinin mümkün olmadığını belirten Ertuğrul Doğan, "Onana gerçeği nedir? 1 yıl önce 70 milyon Euroya transfer edilen bir kaleciden bahsediyoruz. Üstelik yüksek bir maaşı var. Trabzonspor'un bu rakamları vermesi mümkün değil. Niye mümkün değil? Anlatayım. Rakiplerimizin sponsorları ve gelirleri çok yüksek, bizim ise değil" dedi.

CAMİA VE KENTE SİTEM ETTİ

Camiaya ve kente sitem eden Doğan, "Biz kendimize bakarsak; formaları alan yok, locaları alan yok, kombine alan yok. Biz de buna göre davranmak zorundayız. Taşıma suyuyla değirmen bir yere kadar döner. 8 yıldır bu yükü tek başıma taşıyorum. Kimse bugüne kadar bana 'İyi misin' diye sormadı. Sağ olsunlar. Önemli değil. Bu yükü taşımaya devam edeceğiz. Ancak bu anlattıklarım gerçek" ifadelerini kullandı.