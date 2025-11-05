Fener’i Saran bahar

Kritik galibiyetle bir basamak yükselen, ensesine yapıştığı lider Aslan ile arasındaki farkı 4'e düşüren sarı-lacivertlilerde başarının mimarları Sadettin Saran-Domenico Tedesco ikilisi oldu. Ali Koç'tan bayrağı devraldıktan sonra camia içinde dostluk ateşi yakan Saran, hem Domenico Tedesco'ya sahip çıktı, hem oyunculara destek verdi. Başkanın bu sıcak ve samimi yaklaşımı aile ortamının yeniden tesis edilmesini sağlarken Tedesco da üzerine düşeni yaptı.