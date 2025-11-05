Fener’i Saran bahar

Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ve en yakın takipçisi Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe'yi bahar havası sardı.
Kritik galibiyetle bir basamak yükselen, ensesine yapıştığı lider Aslan ile arasındaki farkı 4'e düşüren sarı-lacivertlilerde başarının mimarları Sadettin Saran-Domenico Tedesco ikilisi oldu. Ali Koç'tan bayrağı devraldıktan sonra camia içinde dostluk ateşi yakan Saran, hem Domenico Tedesco'ya sahip çıktı, hem oyunculara destek verdi. Başkanın bu sıcak ve samimi yaklaşımı aile ortamının yeniden tesis edilmesini sağlarken Tedesco da üzerine düşeni yaptı.
HUZURA KAVUŞTULAR
Alman hoca, oyuncularla yakın ve dürüst bir iletişim kurarak Jose Mourinho'nun yıktığı güven duvarını inşa etti. Kariyere değil, performansa odaklanarak forma adaleti sağlayan Tedesco, kısa sürede bir omurga oluşturdu.
Mourinho'nun aksine takımını Beşiktaş maçına "derbi" bilinciyle hazırlayan Tedesco emeklerinin karşılığını da aldı. Saran- Tedesco iş birliğiyle huzurlu bir ortama kavuşan futbolcular, korkularından sıyrıldı.