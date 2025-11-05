Hedefimiz zirve

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta namağlup ilerleyen Karşıyaka'nın teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basatemür, yeşil-kırmızılı kulüpte yeni bir dönemin başladığını vurguladı. "Gerçekten büyük bir camiayız ama maalesef istediğimiz yerlerde değiliz. Bizim görevimiz bu gidişatı durdurup yeniden bir başlangıç yapmak. Bu yıl, bu yeni yapılanmanın ilk yılı olacak" diyen Basatemür, genç ve hedefi olan oyunculardan kurulu bir kadro oluşturduklarını söyledi.

"GENÇLERE FIRSAT TANIYORUZ"

Hedeflerinin açık olduğunu belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Hangi ligde olursa olsun Karşıyaka'nın hedefi her zaman zirvedir. Biz de bu hedefe ulaşmak için çalışıyoruz. Yeter ki ayaklarımız yere bassın, sonu güzel olacak" dedi. Başarının temelinde doğru sistem ve bütünlük olduğuna dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Bu düzen, bu sistem mutlaka Karşıyaka'yı başarıya götürecektir. Taraftarlarımızın desteği çok büyük, sadece tribünde değil saha dışında da yanımızdalar" dedi. Türk futbolunda genç oyunculara yeterince şans verilmediğini belirten Basatemür, "35 yaşındaki oyuncu oynayabiliyorsa, 17 yaşındaki de iyiyse oynamalı. Yaş değil, performans belirleyici olmalı. Biz gençlere daha fazla fırsat tanıyoruz" dedi. Devre arasında hücum bölgesi için takviye planladıklarını da açıklayan Basatemür, "Gol üretiminde sıkıntımız var. Bir-iki bölgeye transfer yapabiliriz ama büyük değişiklik düşünmüyoruz" diye konuştu.

DENEYİMLİ ÇALIŞTIRICIDAN TAKDİR EDİLEN DAVRANIŞ

Karşıyaka'nın evinde Uşakspor'u mağlup etmesinin ardından, geleneksel olarak sahada dolaştırılan ve santraya dikilmesi planlanan bayrak, teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün müdahalesiyle engellendi. Deneyimli çalıştırıcı, rakibe saygı göstermek adına bu kutlama hareketine izin vermedi. Basatemür'ün bu davranışı, taraftarlar ve futbolseverler tarafından "örnek davranış" olarak değerlendirildi.