Yunusemre’nin judocuları yeni zaferlerle döndü

Manisa Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Makedonya'da düzenlenen 14. Mioki Uluslararası Açık Judo Turnuvası'nı 22 madalya ve 2 kupayla tamamladı. Süper miniklerde Hüseyin Alim Karataş ve Cemal Ensar Sezer bronz alırken, miniklerde Esila Er demir, Melis Kurt ve Hüseyin Kumsar birinci oldu, Bulut Yusuf Örs gümüş, Yağız Duman, Şakir Tuna Koçtürk, Taçmin Eroğlu, Süheda Cantürü ve Alp Canıtez de bronz aldı. Yıldızlarda Elif Şanıer altın alırken, Rabia Tekin, Yağız Duman, Erdem Topuz ve Eda Su Tekin gümüş; Aydın Giray Zeytin, Ecrin Nisa Baş, Melis Kurt ve Muhammed Enes Uysal bronz elde etti. Ümitlerde ise Rabia Tekin altın, Elif Şanıer gümüş kazandı.