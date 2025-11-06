Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi heyecanı yaşanıyor.
Kura çekimine 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekip daha katılıyor.
4. tur mücadeleleri 2-3-4 Aralık tarihlerinden oynanacak.
İŞTE 4. TUR EŞLEŞMELERİ
Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor
Yalova FK 77 -Gaziantep FK
İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer
Boluspor-Kahta 02
Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol
Muğlaspor-Sipay Bodrum
Çaykur Rizespor-ATKO Grup Pendikspor
Tümosan Konyaspor-Muşspor
Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Göztepe
Arça Çorum FK- Corendon Alanyaspor
Gençlerbirliği-Sakaryaspor
İkas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor
Silifke Belediye-Hesap.com Antalyaspor
Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967
Trabzonspor-İmajaltyapı Vanspor