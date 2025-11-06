Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Kura çekimine 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekip daha katılıyor.

4. tur mücadeleleri 2-3-4 Aralık tarihlerinden oynanacak.

İŞTE 4. TUR EŞLEŞMELERİ

Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor

Yalova FK 77 -Gaziantep FK

İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer

Boluspor-Kahta 02

Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol

Muğlaspor-Sipay Bodrum

Çaykur Rizespor-ATKO Grup Pendikspor

Tümosan Konyaspor-Muşspor

Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Göztepe

Arça Çorum FK- Corendon Alanyaspor

Gençlerbirliği-Sakaryaspor

İkas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor

Silifke Belediye-Hesap.com Antalyaspor

Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967

Trabzonspor-İmajaltyapı Vanspor

