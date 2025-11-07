Kartal’a Salih müjdesi

Süper Lig'de Fenerbahçe yenilgisi ile büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve zirve yarışında ağır hasar alan Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Ocak ayında kadrosuna güçlü takviyeler yapmak isteyen siyah-beyazlılar orta saha için Salih Özcan'ı takibine aldı.

Alman ekibiyle sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek yıldız ismin piyasa değeri 4 milyon Euro. 27 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund'da forma şansı bulamıyor. Salih'in de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Dortmund'da UEFA listesine yazılmayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de oynayamayan Salih, bu sezon resmi maçlarda sadece 4 kez süre aldı. Milli futbolcu toplamda yalnızca 21 dakika sahada kalabildi. Dortmund'da kadroda düşünülmeyen tecrübeli orta saha, daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. A Milli Takımımız ile 2026 Dünya Kupası hedefini de düşünen Salih'in Beşiktaş'a gelme fırsatına olumlu yaklaşacağı ve milli takımdaki arkadaşlarıyla da hep iletişimde olduğu bildirildi. Salih Özcan'ın yakından takip eden Beşiktaş'ta teknik heyet de olumlu görüş veriyor.