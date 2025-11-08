Söke 1970 SK’da taraftar krizi

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Söke 1970 Spor Kulübü'nde taraftar krizi yaşanıyor. Aydın ekibinin taraftar grubu Korsanlar, hafta sonu oynanacak olan Eskişehirspor maçının ardından tribünden çekileceğini duyurdu. Bir süre tribünlerde yer almayacağını belirten taraftarlar yapılan açıklamada, "Bizlere değer verip kırmayan, imkan sağlayan, eş dost arkadaş gibi ve kardeşlerimize teşekkürlerimizi sunarız. Bizleri sevip sayan, saygıdeğer abilerimiz, kardeşlerimizin destekleriyle her seferinde deplasmana otobüs tutma fırsatı bulduk. Dilenci konumundan çıkıp 'bir müddet' tribünden çekilme kararı almış bulunmaktayız. Açıkçası bizi dilenci konumuna soktunuz, yazıklar olsun hepinize" ifadelerini kullandı.