Altınordu golü unuttu

İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta korkulu rüya gören Altınordu, bu sezon golü unuttu. İzmir temsilcisi son lig maçında geçtiğimiz cumartesi günü evinde Ş.Arfaspor'a yenilirken haftayı 4 puanla 18. sırada bitirdi. Kırmızı-lacivertliler, 11 haftayı geride bırakırken hücum hattında yaşadığı sıkıntılarla dikkat çekti. İzmir ekibi, sadece fileleri 4 kaz havalandırırken toplam 36 takımın mücadele ettiği 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta yer alan Adanaspor ile birlikte en az gol atan iki takımdan biri oldu. Altınordu'da bir gol orta saha oyuncusu Ege Arslan'dan gelirken, değir golleri ise forvet oyuncuları Kaniwar, Sercan Demirkıran ve Serkan Dursun kaydetti. Hafta içi mesaisinde yarın Kastamonu ile deplasmanda karşılaşacak olan İzmir ekibi, sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.