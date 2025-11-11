Bal-Kes fırtınası!

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Sezonun ilk 4 haftasında sadece 2 puan elde eden kırmızı-beyazılar, son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puanı hanesine yazdırdı. Play-Off hattındaki Uşak’la aradaki farkı 1’e düştü.

3. Lig 4. Grup'ta deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup eden Balıkesirspor, son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürerek ilk 5 iddiasını korudu. Sezona oldukça kötü bir başlangıç yakan Bal-Kes, daha sonra açılarak Play-Off yarışında iddialı konuma geldi. Balıkesirspor, ilk 4 maçta galibiyet alamazken 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle hanesine sadece 2 puan yazdırabilmişti. Bu süreçte Tire 2021 ve Karşıyaka'ya yenilen Ege ekibi Söke ve Kütahyaspor beraberlikleriyle yetindi.

HÜCUMDA DA SINIFI GEÇTİ

Ancak Bal-Kes son 6 haftada adeta uçuşa geçti. Kırmızı-beyazlılar, son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 16 puanı hanesine yazdırdı. Bal-Kes son 6 maçlık periyotta Ayfonspor, Alanya, Eskişehir Anadolu, Nazillispor ve Altay'ı mağlup ederken tek puan kaybını Çoruhlu beraberliği ile yaşadı. Kırmızı-beazlılar, son 6 maçta ayrıca adeta gol olup yağdı. Rakip fileleri 14 kez sarsan kırmızı-beyazlı Balıkesir ekibi kalesinde sadece 2 gol gördü. Ligde 4'üncü haftada 2 puanla 12'nci sırada yer alan Balıkesir temsilcisi, 10'uncu hafta sonunda Altay galibiyetiyle 18 puana ulaşarak 6'ncı basamağa yükseldi. Play-Off potasıyla puan farkını 1'e düşüren Balıkesirspor, bu hafta evinde 1 puan ve 1 basamak üstündeki Uşakspor'u dize getirmesi halinde adını ilk 5'e yazdıracak. Adım adım üst sıralara tırmanan Balıkesirspor, geçtiğimiz haftayı mağlup kapatan Aşigo'ya bir darbe daha vurmak istiyor.

