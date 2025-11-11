Çoruhlu düşme hattından sıyrıldı

3. Lig 4. Grup'ta geride kalan haftada Eskişehir Anadolu'yu 2-0 yenen İzmir Çoruhlu FK düşme hattından sıyrılmanın sevincini yaşıyor. Grupta 7 hafta galibiyete hasret kaldıktan sonra direkt rakibini yenen İzmir temsilcisi puanını 8'e çıkartarak düşme potasından sıyrıldı. Teknik direktör Levent Eriş yönetiminde ilk kez kazanan Çoruhlu, önemli bir yükseliş yaşadı. İzmir temsilcisi, Bornova 1877 ve Altay'ı da sollayıp 12'nci sıraya tırmandı. Çoruhlu, önümüzdeki hafta sonu sahasında düşme potasındaki Afyonspor ile karşı karşıya gelecek.