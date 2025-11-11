Kaf-Kaf zirveyi kaybetti!

3. Lig 4. Grup'ta yenilmezliğini sürdüren Karşıyaka, deplasmandaki golsüz Ayvalıkgücü Belediye beraberliğiyle bu sezon ilk kez zirveyi kaybetti. İlk 6 haftada Uşakspor'la birlikte liderliği paylaşan, 3 haftadır ise zirvenin tek başına sahibi olan Kaf-Kaf, Ayvalık'ta fren yaptı. Grupta oynadığı 10 maçta bileği hiç bükülmeyip tek namağlup takım olmasına rağmen son 6 haftada 3 beraberlik alan Karşıyaka, bu periyotta 6'da 6 yapan Kütahya'ya geçildi. Yeşil-kırmızılılarda dün aynı saatte çıktığı maçta Uşakspor'u deplasmanda 4-0 yenen Kütahya 25 puana ulaşırken, 24 puanda kalan yeşil-kırmızılılar bu sezon ilk kez puan farkıyla ikinciliğe geriledi. Karşıyaka sezonun ikinci haftasında Kütahyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

YILDIZ GOLCÜSÜ YASİN'İ ARADI

Suni çim zeminde son 3 yıldır Play-Off oynayan rakibi Ayvalıkgücü önünde cezası nedeniyle forma giyemeyen golcüsü Yasin'i mumla arayan KSK'de haftalardır kulübeYi mesken tutan Hamza şans bulmasına rağmen etkili olamadı.