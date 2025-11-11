KSK hareketli

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyetle düşme hattında kalınca antrenör Faruk Beşok'la yollarını ayıran Karşıyaka, işleri yoluna koymak için kolları sıvadı. Basketbol Süper Ligi'nin küme düşmeyen 3 takımından biri olan ve Türk basketbolunun ekol ekiplerinden sayılan Kaf-Kaf, bir an önce toparlanmak için düğmeye bastı. KSK, hafta sonu Manisa Basket ile oynayacağı hayati öneme sahip karşılaşma öncesi ilk hamlesini yabancı oyuncu transferi yaparak gerçekleştirdi. Yeşil-kırmızılılar, Polonyalı forvet Michal Sokolowski'yi kadrosuna kattı. 33 yaşında, 1,96 m boyundaki Michal Sokolowski, Türkiye'de 2023'te Beşiktaş forması giyip daha sonra Napoli ve son olarak Sassari kadrolarında yer aldı. Michal Sokolowski kariyerinde birçok kez Polonya Milli Takımı'nda da oynadı. Yeşil-kırmızılı ekip daha önce yabancılardan Ricky Tarrant'la yollarını ayırmıştı.

İLK ADAY CANDOST VOLKAN

Başantrenör konusunda ise hızlı davranmak isteyen Kaf-Kaf, Faruk Beşok'un koltuğunu doldurmak için hoca adayları arasında doğru seçimi yapmak istiyor. Taraftarlar, son olarak Yalovaspor'u çalıştıran Candost Volkan'ın takımın başına geçmesi için sosyal medyada yoğun baskı yapıyor. Yeşil-kırmızılılar da Volkan ismine sıcak bakarken, geçen sezon takımı kümede tutan Ahmet Çakı'nın da tekrar İzmir ekibine gelmesi söz konusu. Ayrıca sosyal medyada genel menajer Nihat Mala'ya da tepkiler çığ gibi büyüyor. Yeşil-kırmızılı basketbolseverler, sezon başı oyuncu ve başantrenör planlamasında hata yapıldığını ve bir an önce toparlanılması gerektiğini yaptığı paylaşımlarla dile getirdiler.