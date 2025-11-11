Turkuvaz’da büyük buluşma! Osman Aşkın Bak: 'Türk sporunda büyük yatırımlar yapıldı'

Artık geleneksel hale gelen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi bugün yine spora yön veren, başarılarıyla öne çıkan, fikirleriyle Türk sporunun gelişimine katkı veren isimleri bir araya getirdi.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli isim ve konuk katıldı.

"TÜRK SPORUNDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILDI"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Onur Ödülü'nün sahibi oldu. Bakan Bak'a ödülünü, A Kanallar Genel Müdürü Abdulhalik Çimen takdim etti.

Gerçekleşen etkinlikte konuşan Bakan Bak, "Turkuaz Medya Grubu'nun spor zirvesi başlığı altında Türk sporunun geleceğiyle ilgili, vizyonuyla ilgili çeşitli panellerin yapıldığı, tartışmaların yapıldığı bu ortamda hepimiz sporun daha iyiye gitmesi için birlikte çalışıyoruz. Bu noktada Turkuaz Medya'nın bu çabasına biz de destek vermek üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da buradayız" ifadelerini kullandı.

"TÜRK SPORUNDA BİR SPOR TESİSİ DEVRİMİ YAŞANMAKTADIR"

Türk sporunda büyük yatırımlar yapıldığının altını çizen Osman Aşkın Bak, "Türk sporunda Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir sporcu olması, gençlerle ilgili vizyonel çalışmaları ve Türk sporuyla ilgili engin tecrübesi vesilesiyle gerçekten büyük yatırımlar yapıldı. Türk sporunda bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Türk sporunun UEFA standartlarında, Avrupa standartlarında ve FIFA standartlarında 41 tane stadyum inşası tamamlandı. Bunun yanında onlarca, yüzlerce spor salonu, yüzme havuzu, atletizm pistleri başta olmak üzere pek çok spor tesisi yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bunların hepsi ülkemiz açısından da çok çok kıymetli, Türk sporu açısından da kıymetli. Bunların meyvelerini almaya başlıyoruz. Bunun katkısı spordaki gelişmelerle de ölçülüyor" dedi.

"2025 YILINDA TÜRK SPORUNDA ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE EDİLDİ"

2025 yılında Türk sporunda önemli başarılar elde edildiğini aktaran Bakan Bak, "Bunların başında A Milli Kadın Voleybol Takımımızın dünya şampiyonasında final oynaması. Orada maçta ben de vardım. Birlikte maçı izledik. Daha fazla sayı almamıza rağmen 3-2 kaybettik. Belki bu final tecrübe eksikliğinden olabilir. İlk defa final oynuyor takımımız. 2023'te takımımız Avrupa Şampiyonu olmuştu. 2024'te dünya sıralamasında üst sıralardaydık. VNL'de şampiyon olduk. Türk voleybolunda önemli başarılar var. Bunun yanında A Milli Erkek Voleybol Takımımızın da en genç takım olması, dünya şampiyonasında ilk altıda yer alması, finallerde yer alması bizim için gurur verici. Buradaki kulüplerimize ve kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların da çok büyük katkıları var" şeklinde konuştu.

"TÜRK BASKETBOLUNDA DA ÇOK ÖNEMLİ MESAFELER VAR"

Basketbolda da önemli yatırımlar yapıldığının altını çizen Bakan Bak, sözlerini şu şekilde sürdüdü:

"Geçen yıl Avrupa ve dünyanın en önemli basketbol merkezlerinden birini, Basketbol Gelişim Merkezi'ni Cumhurbaşkanlığı Kupası finaliyle açmıştık. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız kulüp başkanlarıyla beraberdi. Dünyanın en önemli basketbol merkezlerinden bir tanesini İstanbul'a, ülkemize kazandırmış olduk ve meyvelerini de göreceğiz. Orada üç tane sadece altyapıların oynaması için salon var. A Milli Takımımızın kamp yapabileceği, bin 500 kişilik tribünüyle, oteli ile, basketbol lisesi ile bir kompleks var. Merkezinde de 10 bin kişilik bir basketbol salonu var. Dolayısıyla Türk basketbolunda önemli adımlar yaşanmaktadır. Yine bunun meyvesini de Basketbol Milli Takımımız'ın 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda final oynamasıyla gördük. Tabii karşımızdaki takım dünya şampiyonu olan bir takımdı. Biraz belki tecrübemiz eksikti. Son iki dakikaya kadar önde girdiğimiz bir müsabakayı kaybettik ama önemli olan şuydu; Türk basketbolunda da çok önemli mesafeler var."

Altyapıları yakından takip ettiğini belirten Osman Aşkın Bak, "Özellikle altyapı müsabakalarını da takip ediyorum. Hem voleybolda hem basketboldaki altyapı takımları gerçekten kendi kategorilerinde önemli başarılar elde ediyorlar" dedi.

Taekwondo ve halter milli takımlarının başarılarına da dikkat çeken Bakan Bak, "Taekwondocularımız geçen hafta Çin'deydi, kadın milli takımımız takım halinde dünya şampiyonu oldu. Yine haltercilerimiz Avrupa Şampiyonası'ndaydı, onlar da şampiyon oldular, onlarca altın madalya ve gümüş madalya ile döndüler" diye konuştu.

Trabzonspor U-19 Takımı'nın başarısının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Osman Aşkın Bak, "Gerçekten kıvanç vericiydi, bir altyapıya ne kadar fazla yatırım yapmamız gerektiğini ifade eden bir örnekti. U-19 takımının başarısı, ülkemizdeki altyapılara yönelik heyecan vermesi bizleri gururlandırdı. Bu da çok çok önemli olarak görüyoruz" cümlelerine yer verdi.

"SPORCULARIMIZIN ULUSLARARASI BAŞARILAR ELDE ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden milli takımların büyük başarılar elde ettiğini dile getiren Bak, "Takımlarımız kazandığı madalyalarla birinci sırada. Türk sporunda gerçekten büyük yatırımlar var. Karşılığında değişik branşlarda, daha önce hiç final yapmadığımız branşlarda madalyalar kazanmaya, final oynamaya devam ediyoruz. Yüzmede milli takımımızın oradaki en önemli sporculardan bir tanesi Kuzey Tuncelli. Olimpiyatta 5. olmuştu. Yine İslami dayanışma oyunlarında şampiyon oldu. Büyük bir yetenek, ona destek veren Fenerbahçe Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Atletizmde önemli başarılar, önemli sporcular geliyor. Yine jimnastikte dünya şampiyonu olan pek çok sporcunun da dünya sahnelerinde yer aldığını görüyoruz. Güreşteki yatırımlarımız var. Güreşte büyük şampiyonlar sporu bıraktılar ama yenileri geliyor. Karatede, masa tenisinde, atletizmde, pek çok branşlarda sporcularımızın uluslararası başarılar elde ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ"

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılacağına inandığını vurgulayan Bakan Bak, "Özellikle futbolda A Milli Futbol Takımımızın grubunda, dünya kupası elemelerinde önemli maçları var. 15 Kasım'da Bulgaristan'la oynayacak, 18 Kasım'da İspanya'yla oynayacak. İnşallah gruptan lider çıkarız ama yine play-off'u garantilemiş gibiyiz. O yüzden takımımızın play-off'tan da Dünya Kupası biletini alacağına yürekten inanıyoruz. Genç bir jenerasyon, yine ifade ettiğimiz gibi genç takımlara yapılan yatırımlar önemli" şeklinde konuştu.

"GELECEKTE ÇOK İYİ İŞLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'a başarılarından dolayı teşekkür eden Bakan Bak, "Diğer kulüplerimizin de tabii katkıları mutlaka var. Ülke puanına katkısı var, bizleri sevindiriyorlar. Futbolun ortak bir değer olması, sporun ortak bir değer olması, birleştirici gücü bizleri çok çok önemli bir şekilde etkiliyor. Ben gelecekte çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.

"PEK ÇOK BAŞARILI ORGANİZASYONU ÜLKEMİZE KAZANDIRIYORUZ"

Türkiye'nin önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyleyen Osman Aşkın Bak, "Türkiye aynı zamanda altyapısıyla, spor tesisleriyle, organizasyon yeteneğiyle pek çok başarılı organizasyonu da ülkemize kazandırıyor. 2023'te Şampiyonlar Ligi finalini gerçekleştirdik. 2026 yılında Avrupa Ligi Finali İstanbul'da olacak. 2027'de Konferans Ligi Finali olacak ve hepimizin de gururla söylediği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber organize edeceğiz. Dolayısıyla bunlar çok çok kıymetli" dedi.

EuroLeague'de mücadele eden takımların Türk basketbolu için çok önemli işler yaptığına değinen Bakan Bak, "EuroLeague finalini kazanan Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Daha önce Efes de kazanmıştı, Fenerbahçe'de kazanmıştı. EuroLeague'de Türk basketbolu için çok önemli işler yapılıyor. Bu noktada kulüplerimizi de buradan tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ TABANA YAYMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Milli takımların başarılarıyla Türk milletini gururlandırdığını aktaran Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Tek yürek oluyor, maçlardaki coşkumuzu görüyoruz. Bunların içerisinde sporun birleştirici gücünü tabana yaymak için çalışıyoruz. Özellikle biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'yla beraber yetenek taramasıyla beş milyona yakın gencimizin yetenek taramasını yaptık. Bunları spora yönlendiriyoruz, en az iki branşa yönlendirmek için çalışıyoruz. Onların değerlendirmeleriyle beraber ciddi iş var."

"SPORU ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANIYORUZ"

Sporu etkin bir şekilde kullandıklarının altını çizen Osman Aşkın Bak, "Türkiye'de yapılan olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzlarıyla beraber inanılmaz derecede yüzmeye ve yüzme sporuna doğru bir eğilim var. Burada Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'yle 12 milyon insanımıza yüzme öğrettik. Ne kadar kıymetli olduğunu ifade ediyoruz. Özellikle sporu biz etkin bir şekilde kullanıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da yaptığımız organizasyonlarla artık roket sesleri yerine, raket sesleri duyuluyor. Gabar Dağı'nda organize ettiğimiz tenis turnuvaları, spor etkinlikleri, pek çok yapılan etkinlikler var. Dolayısıyla sporun bu birleştirici etkin gücünü de kullanmak istiyoruz" dedi.

"TEMİZ FUTBOL İSTİYORUZ, TEMİZ SPOR İSTİYORUZ"

Sporun bir ekonomi olduğuna değinen Bakan Bak, "Sporun yönetiminde de ekonomik şartlarında önemli değerleri var. Biz fair play istiyoruz. Biz adaletli sporda fair play'in ön plana çıkması istiyoruz. Temiz futbol istiyoruz, temiz spor istiyoruz. O yüzden devlet olarak da bu noktada gerekli önlemleri, çabaları yapmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle de sporun diplomasi yönünü çok iyi kullanması bizim için de çok çok önemli. Spor bir diplomasi aracı aynı zamanda. Ben de parlamenterken, milletvekiliyken katıldığım, görev aldığım NATO'da ve diğer ülkelerdeki toplantılarda her zaman işe sporla başlardım. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu en iyi en iyi kullanan liderlerden bir tanesi. Dolayısıyla sporun bu evrensel gücünü kullanmamız lazım" diye konuştu.

"KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN GENÇLERİMİZİ UZAKLAŞTIRMAMIZ LAZIM"

Daha fazla yatırım yapacaklarını söyleyen Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin dört bir köşesindeki mahallesinden köyüne kadar gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Başta uyuşturucu ve bağımlılık olmak üzere kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzaklaştırmamız lazım. Bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi, toplum olarak hepimize görev düşüyor. Hepimizin bu taşın altına eli koyması lazım. Gençlerimizin bu kötü alışkanlıklardan uzaklaştırması için sporu etkin bir şekilde kullanmalıyız. Bize gösterilen her arsaya, her yere halı sahası, basketbol sahası, voleybol sahası, güreş salonu, atletizm pisti yapmaya devam ediyoruz ve bu gerçekten ülkemizin gelişmesi açısından önemli. Gösterilen okul bahçelerine saha yapıyoruz, salon yapıyoruz ve her tarafa sporun bu birleştirici gücünü yaymaya çalışıyoruz. O yüzden bu çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

"HERKESİ SPORA DAVET EDİYORUZ"

Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Toplumsal olarak sporun tavana yayılması ve bizim toplumsal iyileşmemiz açısından bir derdimiz var. Obezite denen çağımızın bir hastalığı var diyelim. Çünkü gençlerimiz artık beslenme alışkanlıklarından tutsun, yaşamın getirdiği kolaylıktan olsun az hareket ediyor. Dolayısıyla daha çok hareket etmemiz gerekiyor. Daha çok hareket etmek için de daha çok spor tesisine, daha çok alana, daha çok ortak alanlara ihtiyacımız var. Bu noktada da ciddi yatırımlar yapılıyor. Millet bahçelerine koyduğumuz, yaptığımız yürüyüş alanları, bisiklet alanları, pek çok tesis var. İşte obeziteyle mücadelede de bu çok çok önemli. Herkesi spora davet ediyoruz. Anne ve babaları, çocuklarını, torunlarını spor tesislerine getirmelerini istiyoruz. Ücretsiz buralar. Bu toplumsal bir duyarlılık. Spor yapan bir genç uyuşturucu kullanmaz, bağımlılık yaşamaz, içki kullanmaz, çevresine zarar vermez, az doktora gider, az film çektirir, sağlıklı bir nesil olur ve ülkesini, vatanını seven bir genç olur. Biz bunu önemsiyoruz. Bütün okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığı'yla beraber sporun yaygınlaştırılması için etkin bir çalışma yapıyoruz. O yüzden gençlerimize inanıyoruz, çocuklarımıza inanıyoruz, genç nesillere sporu sevdirmeyi, sporun gerçek değerlerini, etik değerlerini anlatmaya çalışıyoruz. Hep beraber ülkemizi seveceğiz, Türkiye'mizi seveceğiz. Bayrağımızı dalgalandıran her sporcuyu alkışlayacağız. Onlarla gurur duyacağız. Ülkemizde gurur duyacağız."

"TEMİZ FUTBOL, TEMİZ SPOR İSTİYORUZ"

"A Milli Futbol Takımının grubunda önemli maçlar var ispanya ve Bulgaristan karşısında iyi oynayarak gruptan çıkmak isityoruz genç bir jenerasyon yakladık başarılar gelecektir. Avrupa'da elde ettiği başarılardan ötürü Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'u da tebrik ediyoruz. Türkiye alt yapısıyla organizasyon yeteneğiyle turnuvalara ev sahipliği yaptı ve yapmaya devam edecek. Sporun birleştirici gücünü tabana yaymak için uğraşıyoruz. Bir çok gencin başarı taraması yapıldı ve ciddi manada çalışmalar sürüyor özellikle yüzme sporuna bir eğilim var. Terörsüz türkiye projesinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da roket sesi yerine raket sesi duyuluyor. Temiz futbol istiyoruz temiz spor istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Spor bir diplomasi aracı bu aracı etkin bir şekilde kullanmayı istiyoruz. Sporun evrensel gücünü kullanmamız gerekiyor. "

"Her mahalleye her köye yatırım yapmamız gerek. Uyuşturucuya karşı sporu etkin bir şekilde kullanacağız yatırımlarımız artarak devam edecek. Okul bahçelerine sahalar yapıyoruz her tarafa sporun birleştirici gücünü yaymayı hedefliyoruz. Obezite ile mücadele konusunda da önemli adımlar atıyoruz daha fazla hareket etmek için de spor salonları yürüyüş alanlarını vatandaşlarımız için hizmetlerine sunuyoruz. Spora yapılan her yatırım fazlasıyla karşılığını alıyoruz tüm kötü alışkanlıklardan sporla korunacağız. Milli eğitim bakanlığıyla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Hep beraber ülkemizle gurur duyacağız. Son olarak Turkuvaz'a da tekrar teşekkür ediyoruz verdiği katkılardan dolayı."

SEZONUN FUTBOL OSCARLARI BELLİ OLDU

Yılın kalecisi: Uğurcan Çakır

Yılın sol stoperi: Abdülkerim Bardakcı

Yılın sağ stoperi: Milan Skriniar

Yılın beki: Zeki Yavru

Yılın ön liberosu: Lucas Torreira

Yılın orta saha oyuncusu: İsmail Yüksek

Yılın sağ kanat oyuncusu: Oleksandr Zubkov

Yılın on numarası: Rafa Silva

Yılın golcüsü: Victor Osimhen

Yılın şampiyon teknik direktörü: Okan Buruk

Futbolda yeni nesil iletişim ödülü: Trabzonspor

Yılın en başarılı kulüp başkanı: Dursun Özbek

Yılın fark yaratan teknik direktörü: Eyüp Saka

Trendyol Süper Lig yılın takımı: Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası başarı ödülü: Galatasaray

Türk futbolunun tanıtım ödülü: Arda Güler ve Kenan Yıldız

En iyi lejyoner ödülü: Hakan Çalhanoğlu

Fotomaç Gazetesi özel ödülü: Vincenzo Montella

YILIN EN İYİ SPOR HABER SİTESİ

Spor haberciliğine yeni bir boyut getirmesi nedeniyle, Sabah.com.tr. Fotomac.com.tr ve Aspor.com tr, yılın en iyi dijital spor haber sitesi ödülünü aldı. Ödül, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetimi Zeki Uzunduran tarafından, Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce'ye takdim edildi.

HACIOSMANOĞLU'NA ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fotomaç Gazetesi Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü'nün sahibi oldu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun özel oturumda yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:

"Spor milletimizi bir araya getiren en güçlü ortak paydalardan biri. Bu paydada buluşan herkesin görevi temiz, adil ortamda rekabet edilmesi, sporumuzun marka değerinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Göreve başlarken adil, şeffaf olacağımızın sözünü verdik. Güçlü bir irade ortaya koyduk. Sporu kaosun değil huzurun merkezi haline getirmek için adil, tarafsız, ilkeli yönetim anlayışını benimsedik. Her camiaya eşit mesafede kalarak Türk futboluna hizmet etmeye çalıştık. Bu anlayıştan ödün vermedik vermeyeceğiz."

"Türk futbolunu kavgayla değil fair-play ile rekabet eden bir marka haline getirmek için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız'ın da ifade ettiği gibi 'Millet bizden kısır tartışmalar değil, kardeşlik, adalet ve kaliteli futbol' bekliyor. Mücadeleyi saha içinde yapalım. Saha dışında dostluğu güçlendirelim. Şampiyon olanı, küme düşeni hep beraber alkışlayalım."

"Ülkemiz, her alanda olduğu gibi son yıllarda sporda da devrim yaşadı. Yeni ve modern stadyumlar yapıldı. Çoğu ülkede olmayan stadyum ve tesislere kavuştuk. Bunlar geleceğin Türkiyesinin teminatı. UEFA'nın bir merkezi İstanbul'da açıldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa finalleri düzenledik. Önümüzdeki iki yılda finaller düzenleyeceğiz. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile ortak düzenleyeceğiz. Finallere şimdiden hazırız. Bu dev turnuva, sadece sportif başarı değil ülkemizin organizasyon gücünün küresel konumdaki en güçlü göstergesi olacaktır."

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu. Üstündağ dikkat çeken açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan'a özellikle teşekkür etti.

Ayrıca Mehmet Akif Üstündağ, Türk Voleyboluna Üstün Hizmet ödülünü aldı. Üstündağ'a ödülünü SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan takdim etti.

İŞTE ÜSTÜNDAĞ'IN AÇIKLAMALARI:

"ÇOK KISA SÜREDE DÜNYA İKİNCİLİĞİ ELDE ETTİK"

Türk voleybolunu konuşacaksak eğer, Türk voleybolunun geldiği nokta çok kısa sürede dünya ikinciliği elde ettik, ikinciliğin hüznünü yaşadık. Sayın bakanımız bizzat bizimleydi, sporun birleştirici yönüyle elimizden gelen her türlü gayreti sergiledik fakat final maçında 3-2 kaybederek dünya ikinciliğiyle yetindik.

"TÜRK SPORU ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI"

Türk sporu bugün geldiği nokta çok önemli başarılıara imza attı. Basketbol Milli Takımımızın Avrupa'da final oynaması, Voleybol Milli Takımımızın final oynaması Futbol Takımımızın haziranda Dünya Kupası'nda derece elde edeğini yürekten inanıyorum."

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bu süreçte bizleri yalnız bıakmayan ve Türk voleybolunu yakından takip eden Sayın Cuhhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. 2026 Dünya Şampiyonası'nı İstanbul'da yapma girişimimiz vardı ve Sayın Cumhurbaşkanımız konuyla el koyarak dünya şampiyonasının İstanbul'a alınmasını sağladı. Bize destek veren emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."