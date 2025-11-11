Uşakspor’u rakipler yaktı

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta ilk 6 haftayı lider geçen Uşakspor, son haftalarda aldığı sonuçlarla büyük irtifa kaybetti. Kırmızı-siyahlılar, üst sıralardaki rakipleriyle oynadığı final niteliğindeki maçları kaybedince grupta beşinciliğe kadar geriledi. Ligde son 4 maçta 3 yenilgi alan kırmızı-siyahlı ekip, Söke 1970 SK'ya 4-1 yenildikten sonra üst üste liderlik yarışı verdiği İzmir temsilcisi Karşıyaka'ya 1-0, Kütahyaspor'a da 4-0 teslim oldu.

KRİTİK DERBİYE ÇIKACAK

Kütahya ekibi bu galibiyetle 25 puana ulaşıp liderliği devralırken 19 puanda kalan kırmızı-siyahlılar kendisini beşinci sırada buldu. Uşakspor'un Play-Off potasının 1 puan gerisindeki Balıkesirspor'la arasında yalnız 1 puan fark kaldı. Uşak, son haftaların formda takımı Balıkesirspor'a bu hafta pazar günü konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar, zorlu deplasmanda kazanıp hem Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı, hem de rakibini zirveden uzak tutmayı hedefliyor.