Bahiste üçüncü dalga can yakacak

TFF'NİN bahis soruşturmasında hakemler ve futbolcuların PFDK'ya sevinin ardından gözler üçüncü dalgaya çevrilirken yeni sevkler teknik adamlar, kulüp başkanları, yöneticiler ile menajerleri kapsayacak. Ancak hakem ve futbolcuların alacağı bireysel cezaların aksine başkanlar ve yöneticilerin eylemi kulüplerini bağlıyor. Bu kişilerin kendi kulüpleri üzerine bahis oynadığı tespit edilirse söz konusu zanlılar 'Bahis' başlıklı Futbol DisiplinTalimatı'nın 57. Maddesi'ne göre değil 'Müsabaka sonucunu etkileme' başlıklı 56. Madde'den Proesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Söz konusu maddeye göre "Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır. Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir." Bu arada Profesyonel Disiplin Kurulu'nun bugün veya yarın bahis soruşturması sebebiyle sevk edilen oyuncularla ilgili cezaları açıklaması bekleniyor.