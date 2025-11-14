Fethiyespor’a stadyum müjdesi

FETHİYESPOR Başkanı Esat Bakırcı, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ve yöneticiler ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret ederek, depreme dayanıksız olduğu iddiasıyla yıkılan betonarme tribünün yerine yeni bir stat yapılması talebinde bulundu. Fethiye'de yapılması planlanan yeni şehir stadyumu için Bakan Bak'ı ziyaret ettiklerini belirten Bakırcı, "Fethiye Şehir Stadı'nın startı bugün itibarıyla bakanımız Osman Aşkın Bak tarafından verilmiştir. Başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Muğla Milletvekilimiz Yakup Otgöz'e, Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'e gösterdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.