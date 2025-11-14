Manisa Basket’ten genç takviye

BASKETBOL Süper Ligi ekibi Manisa Basket, Tofaş'tan 21 yaşındaki uzun forvet Karahan Tuan Efeoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattı. Açıklamada, "Takımımız, genç ve potansiyeli yüksek forvet Karahan Efeoğlu ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşmaya vardı. 2.03 metre boyundaki genç oyuncu atletik yapısı, savunmadaki sertliği ve mücadele gücüyle öne çıkarken, hücumda da bitiriciliği, dış şut tehdidi ve iki yönlü oyun anlayışıyla takıma değer katıyor. Manisa Basket formasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açacak olan genç forvetin, enerjisi, çalışma disiplini ve gelişim isteğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" denildi.