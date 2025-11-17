Balıkesirspor’un bahis listesi kabarık

TFF'nin yasa dışı bahis soruşturması, 3. Lig ekibi Balıkesirspor'u da vurdu. Kırmızıbeyazlıların bu sezon kadrosunda bulunan 6 futbolcunun soruşturmada adı geçerken, son 4 yılda Ege ekibinde forma giymiş 16 futbolcunun ismi 1024 kişilik listede yer aldı ve bu oyuncular PFDK'ya sevk edildi. 2022-23'te Ayberk Kaygısız, Bedirhan Korkoparan, Sedat Dursun, 2023-24'te Erkan Suer, Gökhan Muttul, Metehan Görel, Ömer Faruk Yaylacı, Yasin Yiğit Berber, 2024-25 sezonunda Mert Tekin, Serdar Güncü ve bu sezon 2025-26 kadrosundan ise Ahmet Gülay, Celal Emir Dede, Ali Sinan Gayla, Furkan Yardım, Tayfun Kırca ve Kuban Altunbudak soruşturmada geçti. Bal-Kes'in önceki yıllarda oynayan oyuncularının, Ege ekibinde top koşturduğu dönemde mi yoksa bu sezon mu bahis oynadıkları, soruşturmadan sonra belli olacak.