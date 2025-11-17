Bileği bükülmüyor

Türkiye profesyonel futbol liglerinde toplam 126 takımın kıyasıya mücadelesi sürerken, yenilgisiz performanslarıyla dikkat çeken 4 ekip, sezona damga vuruyor. Trendyol Süper Lig'den Fenerbahçe, Trendyol 1. Lig'den Erzurumspor, 3. Lig 1. Grup'tan Sebat Gençlik ve 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü, liglere verilen milli ara öncesi yenilmezlik serisini sürdüren ekipler arasında yer alıyor. Özellikle son hafta yaşanan sürprizle, Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın Kocaelispor'a 1-0'lık mağlubiyeti, yenilgisiz dörtlüyü KSK'nin de içinde olduğu bir gruba dönüştürdü.

HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK

Kaf-Kaf, 3. Lig 4. Grup'ta oynadığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan toplayarak zirve yarışını sürdürdü. Milli ara sonrası kaldığı yerden devam edecek Kaf-Kaf, doğrudan şampiyonluk hedefiyle yola devam ediyor. Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 12 maçlık yenilmez serisi, Erzurumspor'un 13 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik performansı ve Sebat Gençlik'in 10 maçta topladığı 28 puan profesyonel liglerin zirvesini süslerken, Karşıyaka da bu iyi performansını sezon sonuna kadar devam ettirmek amacında.

GÖZLER PFDK'DA

Karşıyaka, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilen 7 as oyuncusuyla ilgili verilecek kararları bekliyor. PFDK, geçen hafta ilk etapta Süper Lig ve 1'inci Lig'de bahis nedeniyle sevkedilen 102 futbolcuyla ilgili kararlarını açıklarken, alt liglerle ilgili kararların bugün çıkması öngörülüyor. PFDK'lık olan isimlerden 3 yıldır bahis yapmadıkları kulübe bildirilen Tunay, Harun ve Hıdır'ın üst liglerdeki diğer oyuncular gibi en alt sınırdan 45'er gün hak mahrumiyeti cezası alması bekleniyor. Yasin'in 45 ile 90 gün arası, Erhan ve Mücahit'in 3 ile 6 ay arasında ceza almalarının ihtimaller arasında olduğu öğrenildi. Erol'un ise daha önce futbol bahsi oynama sayısının yüksek olduğu ancak profesyonel olduktan sonra 3 yıldır hiç bahis oynamadığı belirtildi.