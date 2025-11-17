Türkiye, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Bulgarlar, beşinci maçlar sonunda E grubunda henüz hiç puan alamazken sadece 1 gol attı ve kalesinde toplam 18 gol gördü. Bulgar basını, Türkiye maçının ardından sert manşetler attı. İşte Bulgar basınında Türkiye-Bulgaristan maçı sonrası öne çıkan yorumlar: SPORTLIVE: Acının sonu yok: Milli takımdan bir mağlubiyet daha ve Türkiye'ye karşı 20 yıllık utanç!, WEBCAFE: Türkiye Bursa'da bize acıdı, "Aslanlar" elemelerde hala puan alamadı, DSPORT: Penaltı ve kendi kalesine atılan gol "Timsah"ı besledi. Bulgaristan dişlerini gösterdi ama Türkiye'ye yenildi!.

'YİNE TÜRKİYE'YE YENİLDİ'

BTVSPORT: Milliler yine Türkiye'ye yenildi!, BGONAIR: Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta 0 puanla kaldı, GOL BG: Bulgaristan Türkiye'de zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz! Avrupa'da özellikle İspanya, İtalya, Fransa ve İngiltere'de ise üst üste 4 maçını da kazanarak Play-Off garantileyen Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsedildi.