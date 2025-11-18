Sikan’a Alman kancası

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yıldızı bir türlü barışmayan ve süre alamayan Danylo Sikan'a Bundesliga'dan talip çıktı. Almanya'nın köklü kulüplerinden Hamburg'un menajerler aracılığı ile Danylo Sikan'a teklif yaptığı ortaya çıktı. Bordo-mavili takımda oynatılmadığı için bu teklifi ciddi şekilde değerlendirmeyi planlayan Danylo Sikan'ın, yönetimle yapacağı görüşmenin ardından Hamburg temsilcilerini Trabzonspor'a yönlendireceği ifade edildi. Geçen sezon devre arasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Sikan'ın Trabzonspor ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SADECE 112 DAKİKA OYNADI

Trabzonspor yönetimi de bir türlü verim alamadığı Ukraynalı hücum oyuncusunu iyi bir bonservis bedeli karşılığında elinden çıkarmayı planlıyor. Bu sezon 9 karşılaşmada yalnızca 112 dakika süre alabilen Danylo Sikan, 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.