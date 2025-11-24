Aras Spor gurbette kayıp

Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Aras Spor, deplasmanda güçlü rakibi Eczacıbaşı Dynavit önünde set alamadan mağlup oldu: 3-0. Hafta içi mesaisinde Beşiktaş'ı evinde 3-0 mağlup ederek çıkışa geçen İzmir ekibi, bu sonuçla şok oldu. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip, file üstünde kurduğu üstünlükle ilk seti 25-18 alarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette de İstanbul ekibi daha etkili bir oyun ortaya koydu. Eczacıbaşı bu seti de aynı skorla 25-18 alarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette kırmızı-lacivertliler, maçı çevirmek için elinden geleni yaptı. Ancak ev sahibi ekip buna izin vermedi. Eczacıbaşı, seti 25-19 müsabakayı da 3-0 kazandı.