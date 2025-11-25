Ege filede dibe vurdu

Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Ege ekipleri müsabakalardan boynu bükük ayrıldı. Yıllar sonra geri döndüğü en üst lige istediği gibi başlayamayan ve sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, son olarak sahasında Zerenspor'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar böylece üst üste beş toplamda ise altıncı yenilgisini aldı. 4 puanı bulunan İzmir temsilcisi düşme hattında çakılı kaldı. Sarı-kırmızılılar, 8. haftada cumartesi günü lider Vakıfbank'a konuk olacak.

ZORLU MAÇLARA ÇIKACAKLAR

Geçen hafta direkt rakiplerinden Bahçelievler Bld'yi yenerek kendine gelen ve düşme hattından kurtulan Aydın BŞB, güçlü rakibi Fenerbahçe'ye sahasında 3-1 mağlup oldu. İlk seti almasına rağmen daha sonra rakibine direnemeyen Aydın ekibi düşme hattıyla arasındaki puan farkını açamadı. Mavi-beyazlılar, pazar günü Nilüfer Bld'ye konuk olacak. Bir başka İzmir temsilcisi Aras Spor ise Eczacıbaşı karşısında varlık gösteremedi ve 3-0 mağlup oldu. Hala ilk 8 içerisinde bulunan kırmızı-beyazlılar, pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek.