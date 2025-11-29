Aslan’dan dev prim

Trendyol Süper Lig'de gözler pazartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisine çevrildi. Kritik karşılaşma öncesinde Sarıkırmızlılar hazırlıklarına dün başlarken, Galatasaray yönetimi de F.Bahçe derbisi öncesi takımı motive etmek için 1 milyon Euro prim açıkladı. Yoğun fikstürün ardından izin yapan sarıkırmızılılar, hazırlıklara dün başlıyor. Dört gün içinde Gençlerbirliği ve Union Saint-Gilloise maçlarına çıkan Galatasaray, zorlu fikstürün ardından bir günlük izin yaptı. Sarı-kırmızılılar, bugün Kemerburgaz'da toplanarak Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

OKAN BURUK RUTİNİ BOZMADI

Teknik direktör Okan Buruk'un, derbi öncesi özel bir kampa gerek görmediği öğrenildi. Buruk ve ekibi, oyuncuların doğal ritmini bozmak istemiyor ve hazırlıkları normal düzen içinde sürdürecek. Yönetim, Kadıköy'de oynanacak derbi için takımın motivasyonunu artıracak önemli bir karar aldı. Devler Ligi galibiyetlerinde verilen 1 milyon Euro'luk prim, bu kez Fenerbahçe maçı için de aynen geçerli olacak. Bu kararın, kritik derbi öncesi takım içindeki motivasyonu ciddi şekilde artırması bekleniyor. Galatasaray'da tüm odak, pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak derbiye çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe deplasmanında hem moral bulmayı hem de yarıştaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

OSİMHEN SAHADA OLACAK

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in derbide büyük ihtimal sahada olacağı öğrenildi. Sakatlığı sebebiyle son 2 maçı kaçıran Nijeryalı golcünün, hafta içi oynanan Union St. Gilloise karşılaşmasında riske edilmediği ve bu maça hazırlandığı ifade ediliyor. Aslan'ın hücum gücünü büyük oranda yukarıya çeken Osimhen'in de Kadıköy'deki kritik derbide oynamak için çok istekli olduğu ve bütün hazırlıklarını buna göre yaptığı kaydedildi.

EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

Zorlu derbi öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u en çok düşündüren şey eksik futbolcular. Sakatlıkları sebebiyle takımda olmayan oyuncuların yanı sıra cezalı oyuncular da Buruk'u kritik karşılaşma öncesinde zora soktu. Sağ bek Singo'nun sakatlanması, Sallai'nin de cezalı duruma düşmesi sebebiyle bu bölgede yetişirse Kaan Ayhan oynayacak. Ancak bir aksilik yaşanması halinde bu mevkide Davinson Sanchez ya da Barış Alper hamlesi gelebilir. Bu durumda stopere Mario Lemina ve orta alana da Sara hamlelerini düşünen Buruk'un sistem değişikliğine gidebileceği de konuşuluyor.