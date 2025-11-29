Bucaspor 1928 sınıfı geçemedi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, grubun en fazla gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Bu sezon sahaya çıktığı 12 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle toplamda sadece 6 puan toplayabildi. 18. sırada yer alarak düşme hattında bulunan İzmir ekibi, kötü performansının yanı sıra savunması ve kaleci performansıyla da beklentilerin altında kaldı. Geride kalan 12 haftada kalesinde 28 gol gören Bucaspor 1928, Beyaz Grup'un en çok gol yiyen takımı oldu. Buca'yı bu istatistikte Kepezspor ve Altınordu takip ederken, sarı-lacivertliler yedikleri 28 golle adeta savunmada büyük bir çöküş yaşadı.