Geri sayım başladı

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçına saatler kaldı, F.Bahçe ve G.Saray cephesinde heyecan tavan yaptı. Ligde zirve yarışındaki iki ekibin Chobani Stadı'ndaki mücadelesi öncesi nefesler tutulurken her iki takımın teknik direktörleri de planlarını hazırlıyor. Ezeli rakibini sahasında mağlup edip koltuğu kapmayı hedefleyen F.Bahçe'de teknik patron Domenico Tedesco'nun ilk 11'deki seçimleri netleşmeye başladı.

Savunmada, Semedo, Skriniar ve Oosterwolde'nin yerinin garanti olduğu öğrenilirken sol bekte Levent ile Brown arasında kimin oynayacağı henüz netlik kazanmadı. İtalyan teknik direktörün sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'na, sağ kanatta ise Nene'ye görev vereceği aktarılırken Marco Asensio'ya derbi için özel bir plan hazırlandığına dikkat çekildi. Forvet için Tedesco'nun Jhon Duran'ı tercih edeceği ve Youssef En-Nesyri'yi hamle oyuncusu olarak düşündüğü gelen bilgiler arasında. Kanarya'da Talisca'nın başlangıç 11'inde mi yer alacağı yoksa oyuna sonradan mı gireceği merak edilirken İsmail Yüksek'in de oynama ihtimali yüksek. G.Saray'da ise teknik direktör Okan Buruk, dev maç için ilk 11'de değişiklik yapma kararı aldı. Buruk sağ bekte yaşanan kriz nedeniyle Barış Alper'i bu bölgeye çekebilir. Savunmadaki diğer isimlerin Abdülkerim, Davinson ve Kazımcan olması beklenirken yine sakatlığı geçen Lemina'nın da orta sahada önemli rol üstleneceği konuşuluyor. Ortada yine İlkay, Sara ve Torreira'nın oynaması sürpriz sayılmayacak. Hücumda Sane'nin takımla çalışmalara başlayan Victor Osimhen'e yardımcı olacağı gelen haberler arasında. Icardi'yi hamle oyuncusu olarak kenarda bekletecek Buruk'un oyun içinde sistemsel değişikliklere gitmesi de olası.

YUNUS AKGÜN İDMANA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'in derbininhazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Sarı-Kırmızılı takımda Yunus Akgün, takımla birlikte çalışmalara başladı. Galatasaray, bugün saat 17.00'de son idmanını yapıp, yarın oynanacak olan Fenerbahçe derbisini bekleyecek.

GOLCÜLERİN KAPIŞMASI

Kritik randevu öncesi F.Bahçe'de Youssef En-Nesyri, G.Saray'da ise Mauro Icardi 7'şer golle ligde en skorer isim durumundalar

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi, ligin en golcü 2 takımının mücadelesine sahne olacak. Ligde Galatasaray, 13 maçta attığı 28 golle ligdeki 18 takım arasında en golcü ikinci ekip konumunda. Takipçisi Fenerbahçe ise 30 kez rakip fileleri havalandırarak en golcü takım oldu. Ev sahibi Fenerbahçe'de santrfor Youssef En-Nesyri, orta saha oyuncuları Anderson Talisca ve Marco Asensio, konuk Galatasaray'da ise santrforlar Victor Osimhen ile Mauro Icardi, gole en yakın oyuncular olarak dikkati çekiyor. Fenerbahçe'de Youssef En- Nesyri, ligde attığı 7 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda. oyuncuyu altışar golü olan Anderson Talisca ile Marco Asensio izledi. Sarıkırmızılı takımın Süper Lig'deki en golcü oyuncusu Mauro Icardi oldu. Uzun bir sakatlıktan çıkan Arjantinli santrfor, ligde 12 müsabakada attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı. Icardi'yi 4 golle Barış Alper Yılmaz, üçer golle Victor Osimhen, Leroy Sane ve Eren Elmalı izledi.

SON 65 DERBİDE TOPLAM 50 KIRMIZI 395 SARI KART ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 52'si Süper Lig, 8'i Türkiye Kupası, 4'ü Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 65 randevusunda hakemler, 50 kırmızı, 395 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 65 maçta sarı-lacivertli futbolcular 27, sarı-kırmızılı oyuncular da 23 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Sarı-lacivertliler, iki takım arasında ligdeki son 10 maçta rakibine göre daha fazla kırmızı kart gördü. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonundan başlayan dönemde oynanan son 10 maçta 4 kırmızı, 32 sarı kartla cezalandırıldı. Galatasaray'a ise aynı süreçte kırmızı kart çıkmazken, 45 sarı kart gösterildi

EZELİ REKABETTE GOLLERİN GENELİ YABANCILARDAN GELDİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti. İki takım arasında son 11 sezonda oynanan 26 derbide Galatasaray 24 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 17 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Atılan 41 golün 34'ünü yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Aslan'ın 21, Kanarya'nın da 13 golünü yabancı futbolcular attı. İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Szymanski ve Çağlar Söyüncü ile Galatasaraylı Victor Osimhen, Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.