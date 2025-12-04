Şampiyon F.Bahçe

30. Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Çimsa ÇBK Mersin'i 104-77 yenen Fenerbahçe Opet kazandı. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Türkiye Kupası sahibi Çimsa ÇBK Mersin arasındaki maçta, Ankara Spor Salonu'nun tribünleri tamamen doldu. Fenerbahçe'den McBride'ın basketlerine engel olamadığı ilk 4 dakikada 14-7 geriye düşen ÇBK Mersin, Vanloo'nun etkili oyunu sayesinde 25-22 üstünlükle bitirdi. Oyunun temposunu arttırmaya çalışan Mersin ekibi, Burke ve Vanloo'nun basketleriyle soyunma odasına 47-45 önde gitti. Skorun 54-54'e geldiği üçüncü çeyreğin bitimine 6 dakika kala Fenerbahçe, şut yüzdesi düşen rakibi karşısında seri yakalayarak son 10 dakikaya 73-59 önde girdi. Son periyotta Meesseman ve McBride'ın sayılarına devam ettiği Fenerbahçe, maçı 104- 77 kazandı. Organizasyon tarihinin en başarılı takımı Fenerbahçe, üst üste 2'nci, toplamda 14. kez kupayı müzesine götürdü. Maçı 23 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 2 blokla tamamlayan Fenerbahçe'nin Belçikalı uzun forveti Emma Meesseman, kupanın 2025'teki en değerli oyuncusu seçildi.