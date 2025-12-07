Derbi Aras’ın

Voleybol Sultanlar Ligi'nin Egeli temsilcilerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Aras Spor, 9. haftada Aydın'da karşı karşıya geldi. Deplasmanda kazanmayı başaran İzmir ekibi, üst sıralara tırmandı. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette moladan sonra öne geçen Aras, farkı açsa da Aydın tekrar öne geçti: 14-13. Ancak konuk ekip tekrar toparlanıp üst üste sayılarla üstünlüğü alarak farkı açtı ve 18-25'lik skor ile setlerde öne geçti. İkinci set de benzer bir senaryoya sahne oldu. Aydın son bölüme kadar önde gitse de rakibini yakalayıp geçen Aras, 23-25 ile durumu 2-0 yaptı.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Üçüncü set ev sahibinin reaksiyonuyla başladı. Ancak Aras 4 fark gerideyken yakaladığı 6-0'lık seriyle öne geçti: 9-11. Aldığı molanın ardından Aydın bir kez daha eşitliği sağlasa da son bölümde daha az hata yapan konuk ekip bu seti 19-25, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Aras'ta Anthouli 17, Kalandadze de 15 sayıyla maçın yıldızı oldu. Aras, bu galibiyetle 2 haftalık galibiyet hasretine de son vermiş oldu. 9 hafta sonunda 2 galibiyette kalan Aydın BŞB ise düşme hattındaki Göztepe'nin 3 puan üstünde konumlandı.