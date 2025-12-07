Karşıyaka tribünleri yasa boğuldu

KARŞIYAKA tribünlerinin simge isimlerinden, Karşıyaka Çarşı Grubu'nun kurucuları arasında yer alan Tamer Adışen, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haber, İzmir spor camiasını derin üzüntüye boğdu. Alınan bilgilere göre Adışen, aniden fenalaşarak Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Adışen'in ölümü, hem yakın çevresinde hem de Karşıyaka taraftarları arasında büyük bir şok etkisi yarattı. Tribünlerde yıllarca ön saflarda yer alan, Karşıyaka sevgisiyle tanınan Adışen'in vefatının ardından tribün arkadaşları tarafından taziye mesajı paylaşıldı.