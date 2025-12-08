Aliağa çok rahat

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa FK, taraftarı önünde konuk ettiği Kırklarelispor'u 3-0 yendi. Son iki maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-siyahlılar bu sonuçla serisini 3 maça taşıdı ve puanını 29'a yükseltti. İzmir temsilcisi 23. dakikada Harun Kavaklıdere'nin asistinde Veli Çetin'in kaydettiği golle öne geçti: 1-0. Sarı-siyahlılar karşılaşmanın ilk yarısında yakaladığı diğer fırsatları değerlendiremezken, soyunma odasına 1-0 önde gitmeyi bildi. İzmir temsilcisi 62. dakikada farkı ikiye yükseltti. Aliağa, Erhan Kartal'ın asistinde Hasan Kılıç'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı ve rahatladı. 67. dakikada İzmir ekibi Mertcan Açıkgöz'ün asistinde Malik Karaahmet'in kaydettiği golle farkı açtı: 3-0. Karşılaşma Aliağa FK'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.