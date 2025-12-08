Merkezefendi Fener’e çarpıldı

Denizli temsilcisi F.Bahçe önünde ilk çeyreği önde tamamladı. Devreye eşitlikle girilse de konuk takım maçı kazanmasını bildi.

SEBAHATTİN ALP

YUKATEL Merkezefendi Belediyesi Basket, dün evinde oynadığı maçta Fenerbahçe Beko karşısında tutunamadı: 64-87. Maçın başında iki takım da skor bulmakta zorlandı. Fenerbahçe 5. dakikayı 7-6 önde geçti. Skor 11-6 olduktan sonra Merkezefendi Belediyesi 9. dakikada skoru 15-11 lehine çevirdi. İlk periyot 20-14 Merkezefendi üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyreğin 3. dakikasını Merkezefendi 27-21 önde dönerken, Fenerbahçe hücum ribaundlarına saldırarak 7. dakikada 31-31 beraberliği yakaladı, bir dakika sonra Devon Hall ile 34-33 öne geçti. İlk yarı 38-38 berabere sonuçlandı. Merkezefendi, Mahir Agva'nın basketleriyle üçüncü çeyreğin 3. dakikasını 45-41 önde geçti. Melih Mahmutoğlu'nun isabetleriyle Fenerbahçe 7. dakikada skoru 55-51'e getirdi. Kaptanının sayılarıyla farkı 9 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe son 10 dakikaya 63-55 önde girdi. Dördüncü çeyreğe 14-4 ile başlayan Fenerbahçe, top kayıpları yapan rakibi karşısında maçı kopardı ve Merkezefendi karşılaşmayı 87-64 kaybetti.

