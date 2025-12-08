Merkezefendi Fener’e çarpıldı

YUKATEL Merkezefendi Belediyesi Basket, dün evinde oynadığı maçta Fenerbahçe Beko karşısında tutunamadı: 64-87. Maçın başında iki takım da skor bulmakta zorlandı. Fenerbahçe 5. dakikayı 7-6 önde geçti. Skor 11-6 olduktan sonra Merkezefendi Belediyesi 9. dakikada skoru 15-11 lehine çevirdi. İlk periyot 20-14 Merkezefendi üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyreğin 3. dakikasını Merkezefendi 27-21 önde dönerken, Fenerbahçe hücum ribaundlarına saldırarak 7. dakikada 31-31 beraberliği yakaladı, bir dakika sonra Devon Hall ile 34-33 öne geçti. İlk yarı 38-38 berabere sonuçlandı. Merkezefendi, Mahir Agva'nın basketleriyle üçüncü çeyreğin 3. dakikasını 45-41 önde geçti. Melih Mahmutoğlu'nun isabetleriyle Fenerbahçe 7. dakikada skoru 55-51'e getirdi. Kaptanının sayılarıyla farkı 9 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe son 10 dakikaya 63-55 önde girdi. Dördüncü çeyreğe 14-4 ile başlayan Fenerbahçe, top kayıpları yapan rakibi karşısında maçı kopardı ve Merkezefendi karşılaşmayı 87-64 kaybetti.