Tire FK, Söke 1970’e bileniyor

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta, Eskişehirspor yenilgisinin ardından hafta sonunda Bornova 1877'ye konuk olan Tire 2021 FK rakibine sahayı adeta dar etti ve 6-1 kazandı. Ufuk Uysal'ın öğrencileri hücumdaki akıcılıkları ve bitiricilikleri ile taraftarından tam not aldı. Bahis skandalında, toplam 10 futbolcusu ceza alan İzmir ekibi Cuma günü evinde oynayacağı, Söke 1970 maçın hazırlıklarına ise ara vermeden başladı. Teknik direktör Ufuk Uysal, "Rakiplerimizin oyun planlarını detaylı şekilde analiz ediyoruz. Kendi oyun planımızı da her geçen hafta geliştiriyoruz. Söke 1970 karşısında galip gelen taraf biz olacağız" dedi.