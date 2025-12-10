Bornova 1877’de altı oyuncuya veda

3. Lig 4. Grup'ta son 7 maçını kaybeden düşme hattındaki Bornova 1877'de 4'ü bahis soruşturmasında ceza alan toplam 6 futbolcunun sözleşmeleri karşılıklı anlaşılarak feshedildi. İzmir ekibinde 45'er gün ceza alan Dursun Batuhan Kuru, Metin Yüksel, 3 ay ceza alan Emirhan Ünlü ve 12 ay ceza alan Fatih Demirlek'in yanı sıra herhangi bir ceza almayan Ege Can İnceman ve Mustafa Kemal Naza ile yollar resmen ayrıldı. Soruşturmada ceza alan diğer oyuncular Alper Aşkın, Arda Bilmez, Arda Kırgıl ve Emircan Koku'nun ise kontratları devam ediyor. Öte yandan amatör lisanslı Bartu Saltan, Berke Şenözlüler ve Mert Yurdakul bahis soruşturması nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.