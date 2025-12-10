Nazilli’ye kabus çöktü

Siyah-beyazlı ekipte, başkan Şahin Kaya bahis soruşturması kapsamında önceki gün tutuklanırken amatör lisanslı 19 futbolcunun PFDK'lık olması sıkıntı yarattı. 2. Lig Beyaz Grup'ta 2023-24 sezonunda 28 Nisan 2024'te oynanıp soruşturmaların fitilini ateşleyen Ankaraspor-Nazillispor maçında şike yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle iki kulübün yönetici ve teknik direktörleri tutuklanmıştı. Nazillispor Başkanı Şahin Kaya da tutuklanan isimler arasında yer alırken 19 futbolcunun da PFDK'ya sevk edildiği haberi Nazilli'ye kabus gibi çöktü. Transfer yasağını 36 amatör takviye yaparak delen Nazillispor'un yargı sonucunu beklerken süreç içinde maçlara nasıl çıkacağı belirsiz. Şahin Kaya'nın, Ekim 2024'te oynanan Nazilli-Soma maçına "karşılıklı gol var" şeklinde bahis oynadığı yasa dışı bahis sitesine ait kuponu, görüştüğü kişiye gönderdiği belirtildi.

'İKİ BAŞKAN ANLAŞMIŞ'

Sevk yazısının değerlendirme bölümünde, beraberlik skoruyla Ankaraspor'un Play-Off'lara kalmasının ve Nazilli Belediyespor'un da ligde kalmasının kesinleşeceği, tarafların bu skordan menfaat elde ettikleri belirtildi. Açıklamada, "Kulüp başkanları aralarında müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maçın sonucunun berabere bitmesi için anlaşmışlardır. Tarafların bu aralarında vardıkları anlaşmayı teknik heyete ve oyunculara aktardıkları, oyuncu grubunun da bu anlaşmaya uygun olacak şekilde maç içerisinde şut atmadıkları gibi maçta gol tehlikesinin yaşanmadığı, teknik heyetin de oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmediği ilgili raporlardan anlaşılmıştır" denildi.