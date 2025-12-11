Göztepe çok rahat

Voleybol Sultanlar Ligi'nde düşme hattına demir atan Göztepe, geçtiğimiz hafta olaylı maçta Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla devirdikten sonra ligde son sırada yer alan Bahçelievler'i de deplasmanda mağlup etmeyi başardı. İlk sete hızlı başlayan Göz-Göz 7-2'lik üstünlüğü bulsa da basit hatalar nedeniyle rakibinin yetişmesini engelleyemedi. 10-10 eşitlikten sonra tekrar konsantre olan İzmir temsilcisi, 8-0'lık seriyle farkı açarak 14-25'lik skorla setlerde öne geçti. İkinci setin başından itibaren işi sıkı tutan Göztepe, rakibine şans tanımadı. Bu seti de 12-25 alan sarı-kırmızılılar setlerde durumu 0-2 yaptı.

RAKİBİN DİRENCİNİ KIRDILAR

Üçüncü sete ev sahibi ekip reaksiyon göstererek girdi. Göztepe'nin file önünde zorlanmasıyla bu setin ilk bölümü 6-3 Bahçelievler üstünlüğüyle geçildi. Ardından Atkinson ile etkili olan ve etkili servisler kullanmaya başlayan Göz-Göz yakaladığı 5-0'lık seriyle 6-8 öne geçti ve rakibine molayı aldırdı. Molanın ardından Rotar'ın da devreye girmesiye farkı daha da açan Göztepe bu seti 16-25, maçı da 0-3 kazandı. Bu sonuçla ligde 10 hafta sonunda üçüncü galibiyetini alan Göztepe, maç fazlasıyla düşme hattından kurtulmuş oldu. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta zirve yarışı veren Eczacıbaşı'nı konuk ettikten sonra deplasmanda Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.