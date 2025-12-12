2. Lig ve 3. Lig’de Cuma mesaisi

2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup ile 3. Lig 4. Grup'ta bu hafta Cuma mesaisi heyecanı yaşanıyor. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta önemli rakiplerinden Batman Petrol'ü 2-0 yenerek 5'te 5 yapıp zirve yarışında iddialı olan Muğlaspor deplasmanda Karacabey Belediyespor'la saat 14.00'te kozlarını paylaşacak.

Geçen hafta evinde Ankaragücü'ne 1-0 yenilerek 9 puanla düşme hattında kalan Bucaspor 1928 ise aynı saatte Beyoğlu Yeni Çarşı'nın misafiri olacak. Kırmızı Grup'ta son maçlarını kazanan iki İzmir ekibi Menemen FK ve Aliağa FK Menemen İlçe Stadı'nda 17.00'de karşılaşacak. Bu grupta 13 puanla düşme hattına yaklaşan Fethiyespor 15.00'te Play-Off hattındaki Gebzespor'u konuk edecek.

6 puanla düşme hattında kalan Somaspor ise 14.00'te 68 Aksaray'ın konuğu olacak. 3. Lig 4. Grup'ta geçen hafta evinde Eskişehir Anadolu'yu 2-0 yenerek 9 puana ulaşan ve düşme hattından averajla kurtulan Altay aynı puanla 1 basamak altındaki İzmir Çoruhlu'nun konuğu olacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki maç 17.00'de. Bahis soruşturmaları nedeniyle ağır yara alan Nazillispor 15.00'te kendisi gibi düşme potasındaki Afyonspor'u konuk ederken, Uşakspor aynı saatte Eskişehir Anadolu'nun konuğu olacak. Play-Off yarışı veren Tire 2021 ve Söke 1970 ise 17.00'de Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.