Antalyaspor’da G.Saray alarmı

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Artık 10 günde 3 maç oynamak normal hale geldi. Galatasaray bu tempoya alışık bir takım. Yorgun olacağını düşünmüyorum. Biz kendimize bakmamız lazım. Galatasaray'ı iyi analiz edip ona yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah cumartesi günü umduğumuz sonucu almak istiyoruz." şeklinde konuştu.