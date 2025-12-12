Aydın deplasmanda galibiyeti söktü aldı

Sultanlar Ligi'nde küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Aydın BŞB, 10. haftada 1 galibiyet üstünde yer alan Türk Hava Yolları'nın konuğu oldu. İlk sette etkili olan ev sahibi, 25- 16'lık skorla 1-0 öne geçti. İkinci sete 8-1'lik seriyle fırtına gibi başlayan Aydın BŞB, rakibinin son bölümde yetişip öne geçmesine rağmen verdiği reaksiyonla bu seti 27-29 alıp eşitliği sağladı. Üçüncü seti de son bölümdeki etkili oyunuyla 17-25 alıp maçta 2-1 öne geçen Ege ekibi, dördüncü seti 25-21 kaybedince karar setine gidildi. Başa baş giden bu sette Rasinska ve Beliz'in kritik servis sayılarıyla öne geçen Aydın bu seti 13-15, maçı da 2-3 kazanarak 9 puanla düşme hattından çıktı.