Derbi heyecanı

Süper Lig'de zirve yarışını ilgilendiren mücadelede Trabzonspor ile Beşiktaş bugün kozlarını paylaşacak. Trabzon Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligde 34 puanla 2. sırada yer alan ev sahibi Trabzonspor, zorlu rakibi karşısında kazanarak zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor. Son üç haftada Başakşehir, Konyaspor ve Göztepe'yi mağlup eden bordomavilililer seriyi 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde son 6 maçta galibiyetle tanışamayan Beşiktaş ise 25 puanla 5. sırada konumlanıyor. Trabzonspor'da derbi maç öncesi kart cezalısı Pina ve Onuachu ile sakatlığı nedeniyle federasyonrdan bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Edin Visca ve Baniya forma giyemeyecek.

EKSİKLER CAN SIKTI

Sakatlığının ardından takımla antrenmanlara yenibaşlayan Savic'in kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde belli olacak. Konuk siyah-beyazlı ekipte tedavileri devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, müsabakada forma giyemeyecek. Ayrıca yönetimle kriz yaşadıktan sonra antrenmanlara yeni başlayan Portekizli yoldız futbolcu Rafa Silva da maç kadrosuna alınmadı.