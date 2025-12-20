Sadettin Saran’ın evinde arama!

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda itirafçıların ifadelerinde adı geçen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın da evinde arama yapıldı. İfadeye çağrılan Saran'ın yurt dışında olduğu ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasının kapsamı genişletildi. Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasıyla başlayan soruşturmada, Adli Tıp raporunda uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, savcılık ifadesinin ardından "uyuşturucu madde temin etme" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmiş ve tutuklanarak Bakırköy Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti. Etkin pişmanlıktan yararlanan Sercan Yaşar ise tahliye edilmişti. Soruşturmada itirafçıların ifadelerinde adı geçen Fenerbahçe Başkanı Steven Sadettin Saran, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın dönünce ifadesi alınacak.