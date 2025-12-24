Denizli İdmanyurdu’nda Gürel gitti Gölcü geldi

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizli İdmanyurdu'nda Başkan İbrahim Gürel görevinden ayrılırken, Gürel yönetiminde asbaşkanlık görevinde bulunan Mustafa Gölcü yeni başkan oldu. Kırmızı- siyahlı kulübü BAL'dan 3. Lig'e çıkaran İbrahim Gürel'in yeterli maddi desteği görmemesi üzerine görevi bıraktığı gelen bilgiler arasında. Maddi sıkıntı içindeki Denizli temsilcisinde maaşların zamanında ödenememesi nedeniyle bazı kulüp çalışanları iş bırakmıştı. Yönetim içinde operasyon ile başkanlığa getirilen Başkan Mustafa Gölcü, Çarşamba günü Alanya 1221 ile yapılan maç öncesi rakip takım başkanına çiçek takdim etti. Alanya 1221 FK'yı 1-0 yenen kırmızı-siyahlılar 3 puanı yeni başkan Mustafa Gölcü'ye armağan etti.