Musamba sürprizi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Antony Musaba ile anlaşma sağladı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin ilk hamlesi Süper Lig'den oldu. Sarı-lacivertliler, 6 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katacak. Fenerbahçe, Hollandalı yıldıza 3.5 yıllık sözleşme imzalatacak. Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı. Futbola ülkesinin takımlarından Vitesse'de sbaşlayan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sırasıyla NEC Nijmegen, Cercle Brugge, Monaco, Heerenven, Metz ve Wednesday formalarını giydi.