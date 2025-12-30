Aliağa Petkim son saniyede yıkıldı

BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor evinde namağlup lider Beşiktaş'ı elinden kaçırdı. Ligde 12'de 12 yapan rakibi önünde son 2 dakikaya 6 sayı farkla önde giren Petkimspor, son anlarda önce Efianayi'yle atışı kaçırdı ardından Mathews'un son saniye üçlüğüne engel olamayıp salondan 75-72 mağlup ayrıldı. Evinde art arda 4'üncü mağlubiyetini trajik bir şekilde alan Petkim'de Antrenör Özhan Çıvgın, "Bütün oyuncularımı kutlarım. Sonuna kadar mücadele ettik. Gelişen bir oyunumuz var, üstüne koymamız lazım" dedi.